全球累計COVID-19確診逾6950萬例

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（法新社巴黎11日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間11日11時（台灣11日晚間7時），全球至少158萬2721人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少6956萬4380例確診。

疫情從去年12月在中國爆發，迄今全球至少有4425萬6000人被認為已康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但這恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有癥狀或癥狀最嚴重的病例。

全球10日通報新增1萬2317人病歿、66萬5171起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為美國（2903死）、義大利（887死）與巴西（770死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計29萬2190人病故、1561萬7923例確診，至少598萬5047人已康復。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（17萬9765人喪生、678萬1799例確診）、印度（14萬2186人喪生、979萬6769例確診）、墨西哥（11萬2326人喪生、121萬7126例確診）及英國（6萬3082人喪生、178萬7783例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，比利時是死亡率最高國家，每10萬人就有153人染疫喪命；其次依序為秘魯（111人）、義大利（104人）、西班牙（101人）。

從區域來看，歐洲累計46萬7555死、2077萬4162例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計46萬6660死、1381萬9161例確診；美國和加拿大共計30萬5254死、1605萬7375例確診。

亞洲共計20萬3426死、1296萬4928例確診；中東地區共計8萬3639死、359萬2510例確診；非洲共計5萬5244死、232萬5724例確診；大洋洲共計943死、3萬521例確診。（譯者：張正芊/核稿：陳彥鈞）

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