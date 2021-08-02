全球經濟復蘇樂觀 亞股大多勁揚

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（法新社香港2日電） 美國和歐洲經濟成長數據亮麗，加上美國國會可望通過總統拜登的1兆美元基礎建設法案，促使投資人對全球經濟復蘇展望抱持樂觀，大多數亞洲股市今天收盤應聲勁揚。

上周公布的數據顯示，美國經濟規模重返COVID-19 （2019冠狀病毒疾病）疫情前水準，歐元區經濟擴張速度也比預期快許多，種種消息為全球經濟展望帶來最新正面跡象。

另一方面，美國國會議員經過周末加開議程後敲定兩黨版基建法案內容，包括大舉支出投入道路橋樑、電網、大眾運輸、寬頻和飲用水等建設項目。聯邦參院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，他相信法案可在數天內通過。

安保資本（AMP Capital）經濟學家奧立佛（Shane Oliver）指出，美國企業獲利大增，加上公債殖利率降低，也提供股市支撐。

不過，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Delta變異株疫情迅速擴散令人擔憂，迫使一些國家再度實施封城和其他限制措施，加上部分國家疫苗接種進度緩慢，仍讓投資人抱持謹慎態度。

東京股市今天收盤勁揚1.8%，上海股市收高2.0%，香港股市收漲1.1%，雪梨、首爾、威靈頓、台北、馬尼拉、曼谷、雅加達和孟買股市也全數收紅。但新加坡和吉隆坡股市收低。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）

© 2021 AFP