全球航空旅行受限 IATA：2023年可望恢復疫情前水準

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（法新社巴黎26日電） 國際航空運輸協會（IATA）今天表示，全球航空乘客人次有望從2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情谷底反彈，到了2023年料將回到2019 年高點。

儘管全球許多地區仍受到疫情蔓延和旅行限制影響，IATA預測，今年旅客人次料將回到疫情危機前水準的52%，明年將升至88%。

IATA表示，旅客人次在2023年升至疫情前水準後，到了2020年代末期，每年航空乘客可望達到56億人次。

根據國際民航組織（ICAO）統計，去年全球航空乘客有18億人次，約是2003年水準。

IATA理事長華爾希（Willie Walsh）表示：「我們正處於史上最深重的危機，但接種疫苗人數快速增加以及檢測進展，將有助在未來幾個月內還給我們飛行自由。」

「屆時，大家都會想要旅行。」

華爾希力促各國政府加快行動，協助恢復航空旅行。

IATA還說，疫情危機導致旅客量減少，將在10年間導致航空業有2到3年無法成長。

IATA預測，從2019年到2039年間，平均旅客人數年成長率為3.2%。

© 2021 AFP