全球觀光業緩步復蘇 盼早日恢復大流行前水準

（法新社巴黎12日電） 儘管COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行和烏克蘭戰爭先後重創旅遊業，但全球觀光業正緩步恢復生機，盼能儘早恢復到疫情爆發前的水準。

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法新社報導，根據聯合國世界觀光組織（UNWTO）最新數據，2022年1月，全球國際旅客人數較去年同期增加1倍多，增幅達130%。

UNWTO表示，隨着全球旅客逐步重拾信心，歐洲和美洲正引領觀光業復蘇。全球遊客人數共增加1800萬，這個數字「相當於2021年全年的總增加量」。

2019年的全球觀光收入達到1兆4800億美元，隔年由於疫情爆發，這個數字蒸發了近2/3。

雖然今年1月的數據延續2021年開始的復蘇趨勢，但UNWTO強調，Omicron變異株正對復蘇之路構成阻礙。2022年1月的國際入境人數仍較疫情前減少67%。

在全球多數地區，旅客人數已自2021年初的低水準出現回彈，歐洲旅客增為3倍，美洲也增為2倍。

儘管這與疫情爆發前的數字仍有一段差距，但知名國際連鎖飯店貝斯特韋斯特（Best Western）總經理庫庫里奇（Larry Cuculic）仍抱持樂觀態度。

他告訴法新社：「我本周才剛出門旅行，我可以告訴你，美國的機場和國際航廈非常擁擠，許多人有需求或有興趣前往歐洲，因為這幾年來許多人無法出國。」

據UNWTO的數據，中東地區的觀光業也在復蘇，入境人數較2021年增加了89%；非洲也是如此，入境人數成長51%，不過這2個地區距離2019年的水準還很遙遠。

在亞太地區，旅客人數仍在下降，數個熱門觀光目的地仍未開放。今年1月，國際旅客人數較大流行前水準減少93%。

據旅遊市場分析公司ForwardKeys，今年第2季的展望仍較第1季更好，可能會有更多旅客在全球各地進行國際旅行。

加勒比海和南美洲正吸引夏季追尋大海和陽光的旅客。哥斯大黎加、多明尼加、荷屬阿魯巴（Aruba）和牙買加是最受歡迎的20個目的地之一，當地遊客人數甚至超過大流行前的水準。

在歐洲，許多遊客湧入法國、西班牙、葡萄牙、希臘和冰島，惟人數仍低於疫情爆發前。

© 2022 AFP