全球逾1億1105萬例確診染疫 246萬多人病亡

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（法新社巴黎21日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間21日11時（台灣21日晚間7時），全球至少246萬1254人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少1億1105萬2530例確診。

疫情從2019年12月在中國爆發，迄今全球至少有6809萬6900人被認為已康復。上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計，不包括俄羅斯、西班牙和英國等3國的統計單位其後提出的重新估算數據，且數據只是實際染疫總數的一部分，因為許多輕症或無癥狀患者一直未被檢測出。

全球20日通報新增9185人病歿、40萬2202起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為美國（2098死）、巴西（1212死）與墨西哥（832死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計49萬7648人病故、2807萬7638例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（24萬5977人喪生、1013萬9148例確診）、墨西哥（17萬9797人喪生、203萬8276例確診）、印度（15萬6302人喪生、1099萬1651 例確診）及英國（12萬365人喪生、410萬5675例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，比利時是死亡率最高國家，每10萬人就有189人染疫喪命；接下來依序為斯洛維尼亞（181人）、捷克（179人）、英國（177人）及義大利（158人）。

從區域來看，歐洲累計82萬8061死、3644萬6781例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計65萬8013死、2068 萬6089例確診；美國和加拿大共計51萬9269死、2892萬370例確診。

亞洲共計25萬1739死、1588萬9949例確診；中東地區共計10萬2221死、525萬6858例確診；非洲共計10萬1004死、382萬523例確診；大洋洲共計947死、3萬1969 例確診。（譯者：林沂鋒）

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