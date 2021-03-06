全球逾1億1603萬例確診 258萬多人病亡

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（法新社巴黎6日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間6日11時（台灣5日晚間7時），全球至少258萬1034人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少1億1603萬1470例確診。

疫情從2019年12月在中國爆發，迄今絕大多數感染者都已康復。但有些人在痊癒後數周甚至數個月內，仍持續感受到癥狀。

上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計，不包括俄羅斯、西班牙和英國等3國的統計單位其後提出的重新估算數據，且數據只是實際染疫總數的一部分，因為許多輕症或無癥狀患者一直未被檢測出。

全球5日通報新增1萬685人病歿、45萬657起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為美國（2530死）、巴西（1800死）與墨西哥（712死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計52萬2879人病故、2889萬5047例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（26萬2770人喪生、1086萬9227例確診）、墨西哥（18萬9578人喪生、211萬9305例確診）、印度（15萬7656人喪生、1119萬2088 例確診）及英國（12萬4261人喪生、420萬7304例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，捷克是死亡率最高國家，每10萬人就有201人染疫喪命；接下來依序為比利時（192人）、斯洛維尼亞（187人）、英國（183人）及蒙特內哥羅（167人）。

從區域來看，歐洲累計87萬1426死、3842萬7275例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計69萬3735死、2187 萬5286例確診；美國和加拿大共計54萬5063死、2977萬5553例確診。

亞洲共計25萬9009死、1630萬8187例確診；中東地區共計10萬5582死、566萬2330例確診；非洲共計10萬5268死、395萬208例確診；大洋洲共計951死、3萬2637 例確診。

© 2021 AFP