全球逾1億3900萬例確診 近299萬人染疫病亡

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（法新社巴黎16日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間16日10時（台灣16日晚間6時），全球至少298萬7891人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少1億3900萬8120例確診。

疫情從2019年12月在中國爆發，迄今絕大多數感染者都已康復。但有些人在痊癒後數周甚至數個月內，仍持續感受到癥狀。

上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計，不包括俄羅斯、西班牙和英國等3國的統計單位其後提出的重新估算數據，且數據只是實際染疫總數的一部分，因為許多輕症或無癥狀患者一直未被檢測出。

全球15日通報新增1萬3646人病歿、80萬9849起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為巴西（3560死）、印度（1185死）與美國（974死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計56萬5289人病故、3149萬5652例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（36萬5444人喪生、1374萬6681例確診）、墨西哥（21萬1213人喪生、229萬5435例確診）、印度（17萬4308人喪生、1429萬1917 例確診）及英國（12萬7191人喪生、438萬976例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，捷克是死亡率最高國家，每10萬人就有264人染疫喪命；接下來依序為匈牙利（254人）、波士尼亞-赫塞哥維納（235人）、蒙特內哥羅（225人）和保加利亞（214人）。

從區域來看，歐洲累計101萬6003死、4744萬536例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計85萬2118死、2681 萬2010例確診；美國和加拿大共計58萬8779死、3258萬9214例確診。

亞洲共計29萬2169死、2056萬6289例確診；中東地區共計12萬787死、716萬1469例確診；非洲共計11萬7015死、439萬7613例確診；大洋洲共計1020死、4萬992例確診。

© 2021 AFP