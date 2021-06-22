全球逾1億7869萬例確診 超過387萬5359人病歿

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（法新社巴黎22日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間22日10時（台灣22日晚間6時），全球至少387萬5359人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少1億7869萬7640例確診。

疫情從2019年12月在中國爆發，迄今絕大多數感染者都已康復。但有些人在痊癒後數周甚至數個月內，仍持續感受到癥狀。

上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計，不包括其他統計單位其後提出的重新估算數據，且數據只是實際染疫總數的一部分，因為許多輕症或無癥狀患者一直未被檢測出。

世界衛生組織（WHO）表示，全球直接或間接因疫情死亡的人數可能遭「嚴重低估」，恐比官方通報的數字高出2到3倍。

全球21日通報新增6696人病歿、29萬6514起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為印度（1167死）、巴西（761死）、哥倫比亞（648死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計60萬2092人病故、3355萬4339例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（50萬2586人喪生、1796萬6831例確診）、印度（38萬9302人喪生、2997萬7861例確診）、墨西哥（23萬1244喪生、247萬8551例確診）及秘魯（19萬645人喪生、203萬611例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，秘魯是死亡率最高國家，每10萬人就有578人染疫喪命；接下來依序為匈牙利（310人）、波士尼亞-赫塞哥維納（294人）、捷克（283人）和北馬其頓（263人）。

從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計124萬1518死、3617萬1636例確診；歐洲累計115萬9251死、5398萬2879例確診；美國和加拿大共計62萬8172死、3496萬3608例確診。

亞洲共計55萬9241死、3921萬5742例確診；中東地區共計14萬8120死、908萬2067例確診；非洲共計13萬7941死、522萬9852例確診；大洋洲共計1116死、5萬1856例確診。

© 2021 AFP