全球逾1億7993萬人確診 至少390萬人喪生

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（法新社巴黎25日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間25日10時（台灣25日晚間6時），全球至少390萬3064人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少1億7993萬1620例確診。

疫情從2019年12月在中國爆發，迄今絕大多數感染者都已康復。但有些人在痊癒後數周甚至數個月內，仍持續感受到癥狀。

上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計，不包括其他統計單位其後提出的重新估算數據，且數據只是實際染疫總數的一部分，因為許多輕症或無癥狀患者一直未被檢測出。

世界衛生組織（WHO）表示，全球直接或間接因疫情死亡的人數可能遭「嚴重低估」，恐比官方通報的數字高出2到3倍。

全球24日通報新增8601人病歿、40萬3975起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為巴西（2032死）、印度（1329死）、哥倫比亞（689死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計60萬3178人病故、3359萬549例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（50萬9141人喪生、1824萬3483例確診）、印度（39萬3310人喪生、3013萬4445例確診）、墨西哥（23萬2068喪生、249萬3087例確診）及秘魯（19萬1286喪生、204萬186例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，秘魯是死亡率最高國家，每10萬人就有580人染疫喪命；接下來依序為匈牙利（310人）、波士尼亞-赫塞哥維納（294人）、捷克（283人）和北馬其頓（263人）。

從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計125萬5002死、3669萬8515例確診；歐洲累計116萬2741死、5415萬9408例確診；美國和加拿大共計62萬9370死、3500萬2183例確診。

亞洲共計56萬6428死、3954萬2247例確診；中東地區共計14萬8827死、915萬9690例確診；非洲共計13萬9574死、531萬6839例確診；大洋洲共計1122死、5萬2744例確診。

© 2021 AFP