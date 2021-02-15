全球逾1億878萬例確診冠狀病毒 超過240萬人病亡

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（法新社巴黎15日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間15日11時（台灣15日晚間7時），全球至少240萬543人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），至少1億878萬5960例確診。

疫情從2019年12月在中國爆發，迄今全球至少有6654萬7800人被認為已康復。

上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計，不包括俄羅斯、西班牙和英國等3國的統計單位其後提出的重新估算數據，且數據只是實際染疫總數的一部分，因為許多輕症或無癥狀患者一直未被檢測出。

全球14日通報新增6386人病歿、29萬730起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為美國（1156死）、巴西（713死）與墨西哥（436死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計48萬5337人病故、2764萬521例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（23萬9245人喪生、983萬4513例確診）、墨西哥（17萬4207人喪生、199萬2794例確診）、印度（15萬5732人喪生、1091萬6589例確診）及英國（11萬7166人喪生、403萬8078例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，比利時是死亡率最高國家，每10萬人就有187人染疫喪命；接下來依序為斯洛維尼亞（179人）、英國（173人）、捷克（170人）及義大利（155人）。

從區域來看，歐洲累計80萬4135死、3557萬1937例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計64萬943死、2016萬3894例確診；美國和加拿大共計50萬6625死、2846萬5866例確診。

亞洲共計24萬8484死、1569萬9093例確診；中東地區共計10萬909死、509萬9411例確診；非洲共計9萬8501死、375萬3890例確診；大洋洲共計946死、3萬1878例確診。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）

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