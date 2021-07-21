全球逾1億9136萬人染疫 至少411萬人喪生

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（法新社巴黎21日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間21日10時（台灣21日晚間6時），全球至少411萬9920人死於COVID-19（2019冠狀病毒疾病），至少1億9136萬5730例確診。

疫情從2019年12月在中國爆發，迄今絕大多數感染者都已康復。但有些人在痊癒後數周甚至數個月內，仍持續感受到癥狀。

上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計，不包括其他統計單位其後提出的重新估算數據，且數據只是實際染疫總數的一部分，因為許多輕症或無癥狀患者一直未被檢測出。

世界衛生組織（WHO）表示，全球直接或間接因疫情死亡的人數可能遭「嚴重低估」，恐比官方通報的數字高出2到3倍。

全球20日通報新增1萬7230人病歿、56萬5708起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為厄瓜多（8786死）、印度（3998死）、巴西（1424死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計60萬9529人病故、3417萬4774例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（54萬4180人喪生、1941萬9437例確診）、印度（41萬8480人喪生、3121萬6337例確診）、墨西哥（23萬6810人喪生、267萬8297例確診）及秘魯（19萬5332人喪生、209萬6013例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，秘魯是死亡率最高國家，每10萬人就有592人染疫喪命；接下來依序為匈牙利（311人）、波士尼亞-赫塞哥維納（295人）、捷克（283人）和北馬其頓（263人）。

從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計134萬4677死、3966萬6383例確診；歐洲累計118萬9969死、5682萬5174例確診；美國和加拿大共計63萬6037死、3559萬8994例確診。

亞洲共計63萬2424死、4291萬1720例確診；中東地區共計15萬5888死、995萬1445例確診；非洲共計15萬9668死、629萬9406例確診；大洋洲共計1257死、7萬1495例確診。

© 2021 AFP