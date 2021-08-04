全球逾1億9952萬人確診 超過424萬人不治

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（法新社巴黎4日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間4日10時（台灣4日晚間6時），全球至少424萬7231人死於COVID-19（2019冠狀病毒疾病），至少1億9952萬860例確診。

疫情從2019年12月在中國爆發，迄今絕大多數感染者都已康復。但有些人在痊癒後數周甚至數個月內，仍持續感受到癥狀。

上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計，不包括其他統計單位其後提出的重新估算數據，且數據只是實際染疫總數的一部分，因為許多輕症或無癥狀患者一直未被檢測出。

世界衛生組織（WHO）表示，全球直接或間接因疫情死亡的人數可能遭「嚴重低估」，恐比官方通報的數字高出2到3倍。

全球3日通報新增1萬718人病歿、62萬7690起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為印尼（1747死）、巴西（1209死）、俄羅斯（790死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計61萬4295人病故、3523萬8173例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（55萬8432人喪生、1998萬5817例確診）、印度（42萬5757人喪生、3176萬9132例確診）、墨西哥（24萬1936人喪生、288萬409例確診）及秘魯（19萬6598人喪生、211萬6652例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，秘魯是死亡率最高國家，每10萬人就有596人染疫喪命；接下來依序為匈牙利（311人）、波士尼亞-赫塞哥維納（295人）、捷克（284人）和北馬其頓（264人）。

從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計137萬9948死、4106萬1684例確診；歐洲累計120萬6339死、5886萬4640例確診；亞洲共計68萬3722死、4535萬8329例確診

美國和加拿大共計64萬901死、3667萬439例確診；非洲共計17萬2958死、681萬5457例確診；中東地區共計16萬1959死、1066萬2420例確診；大洋洲共計1404死、8萬7894例確診。

© 2021 AFP