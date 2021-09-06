全球醫學雜誌示警：不能等疫情結束再減排

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（法新社巴黎6日電） 全球醫學期刊今天齊聲警告，全球暖化已影響人類健康甚鉅，在世界對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情之際，對氣候變遷採取的緊急行動不能暫停。

聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）將於11月舉行，一篇發表在220多份主要期刊的社論指出：「健康已經受全球氣溫升高和自然世界破壞的傷害。」

全球氣溫從工業革命前時期以來已升高約攝氏1.1度，而由英國醫學雜誌「刺胳針」（The Lancet）、「東非醫學雜誌」（East African Medical Journal）、巴西「公共衛生雜誌」（Revista de Saude Publica）和「國際護理縱論」（International Nursing Review）等超過12份期刊總編輯共同執筆的社論指出，這已衍生出一連串健康問題。

社論寫道：「過去20年裡，65歲以上者與高溫相關的死亡率增加逾50%。」

「高溫導致脫水和腎功能喪失、皮膚惡性腫瘤、熱帶疾病、心理健康不良、妊娠併發症、過敏、心血管及肺部疾病發病率和死亡率增加。」

社論還指出，農業生產下降「阻礙了減少營養不良的努力」，並警告這些效應對少數族群、孩童及較窮困社區等最弱勢族群的衝擊最深，且這還只是剛開始。

根據聯合國「政府間氣候變遷問題小組」（Intergovernmental Panel on Climate Change）資料，依照目前情況，全球暖化將在2030年前後來到比工業革命前時期增加攝氏1.5度的程度。

社論警告，上述情形加上生物多樣性的持續流失，「恐對健康造成災難性且不可逆的傷害。」

「儘管世界正在全力對抗COVID-19，我們也不能等到疫情過去才迅速減少溫室氣體排放。」（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）

© 2021 AFP