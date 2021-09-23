全球閃電最密集地馬拉開波湖 每晚無聲閃數千次

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（法新社委內瑞拉卡塔通博23日電） 位於委內瑞拉的南美洲最大湖馬拉開波湖是世界閃電首都。在卡塔通博河（Catatumbo River）注入這座湖的地點一帶高腳屋社區，空中閃電接連不斷，每年9月達高峰。

馬拉開波湖（Lake Maracaibo）保有全球閃電最密集地點的金氏世界紀錄（Guinness World Record）。根據美國國家航空暨太空總署（NASA）統計，當地每平方公里平均一年會出現233次閃電，整個湖區每晚閃電達數千次。

馬拉開波湖位在委內瑞拉西北部的佐里亞州（Zulia State），當地濕地社區因為閃電頻繁而吸引科學家和觀光客好奇。這裡的現象又被稱為卡塔通博「燈塔」，原因是數世紀以來，當地居民夜晚在湖中畫船時要靠這些閃電光亮來辨識方向。

馬拉開波湖的閃電不打雷，一年約有300天晚上可欣賞到無聲的「閃電秀」，頻率在9月達到高峰。

在無雲的夜晚，當地閃電在空中打出各種圖案，橫跨整道銀河。觸目所及星星之多，不需要用望遠鏡就能觀察星座。

有些閃電速度之快，肉眼甚至來不及捕捉。有些閃電則以較悠閑姿態畫破天際，或是和其他道閃電相撞。

由於這裡幾乎全無光害，使得幾乎每晚都會出現的閃電秀看來更加壯觀。這樣的環境對天文觀察家來說是難得優點，卻也反映當地民眾艱困的現實生活。

這裡沒有輸電網路，僅有少數幾台還能用的發電機，但目前也都閑置，因為委內瑞拉經濟危機導致燃料匱乏。罕見光源則來自小型家用發電機發出微弱光芒，或是漁民手電筒發出的光線。

以往會來到佐里亞州欣賞閃電奇景的外國遊客，現在因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情和委內瑞拉經濟問題而不見蹤影。

40歲的當地女漁民羅梅拉（Marianela Romera）臉龐飽經風霜，使她看來比實際年齡老許多。她對這裡的閃電現象引起的科學好奇心無感，只說這些閃電能「讓我們知道要往哪走」。

美國國家航空暨太空總署指出，馬拉開波湖的獨特地理位置和理想氣候條件有助發展閃電風暴。這座湖緊鄰安地斯山脈（Andes Mountains）的一部分，夜晚當較涼的山風和湖上溫暖潮濕的空氣相撞，便會產生大量閃電。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）

© 2021 AFP