全球防疫計畫籌資不足 世衛組織籲G7行動

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（法新社日內瓦3日電） 世界衛生組織（WHO）今天懇請七大工業國集團（G7）盡全力為全球擺脫新型冠狀病毒疫情提供資金，並警告，若不加把勁，就解決不了危機。

世衛組織表示，G7有能力為對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）所需的疫苗、篩檢和治療出資，也有能力消除妨礙加速生產的障礙。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus ）呼籲G7在6月11日到13日的峰會上採取果斷行動。這場峰會將於英國的康瓦爾（Cornwall）舉行，由首相強生（Boris Johnson）主持。

譚德塞在記者會中說：「G7國家是全球經濟暨政治領袖，也是全球許多疫苗製造廠的所在地。我們只能靠這些國家的領導力來解決疫苗危機。」

用於研發及配送疫苗、篩檢工具和療法的「加速取得COVID-19防疫配套計畫」（Access to COVID-19 Tools Accelerator, ACT Accelerator），今年應達到220億美元的籌款目標，目前仍短少190億美元。

另外，明年還需35億到45億美元，以確保全球多數成人獲得免疫。

英國前首相布朗（Gordon Brown）支持譚德塞的說法，稱這場疫情已成「人禍」，呼籲各國領袖立即採取果決行動。布朗曾於2009年主持20國集團（G20）峰會，尋求擺脫全球金融危機。

他說：「我要告訴G7國家…你們有力量、也有能力，透過公平的共同負擔方案，支付近2/3的計畫經費，取得具有歷史意義的突破。」

布朗認為，依據國家收入、財富和恢復貿易後的利益，美國應支付27%費用；歐洲應付23%；日本6%；英國5%；加拿大、韓國、澳洲各2%。

布朗還表示，他感覺到美國政府近日對疫苗生產許可協議和智財權暫時豁免的態度出現轉變，應有助於擴大疫苗產量。

根據法新社自行統計，迄今，全球已施打近12億支COVID-19疫苗，但僅有0.2%是在29個最低收入國施打，而這29國的人口合計佔全球的9%。

© 2021 AFP