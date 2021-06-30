全球8成新建燃煤電廠都在亞洲5國 違抗暖化目標

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（法新社吉隆坡30日電） 英國智庫「碳追蹤」（Carbon Tracker）今天公布報告稱，全球80％的燃煤電廠新建計畫都集中在5個亞洲國家，這類計畫會阻礙各國實現抗暖化目標。

中國、印度、印尼、日本、越南等5國正計畫新建逾600座燃煤電廠，發電總量可達到300吉瓦（GW，1吉瓦即為百萬��），大約相當於日本的總發電量。

根據碳追蹤的數據，燃煤電廠新建計畫數量名列第一的中國不僅是全球最大煤炭消費國，也是溫室廢氣最大排放國。雖然中國國家主席習近平承諾，將在2060年結束前實現碳中和，但該國興建中的燃煤電廠計有368座，發電總量將達187吉瓦。

全球第二大煤炭消費國則是印度，該國計畫再興建92座燃煤電廠，發電總量約為60吉瓦。此外，印尼準備建造107座燃煤電廠，越南為41座，日本14座。

碳追蹤分析，儘管氣候變遷令人擔心，但因遊說、產業支持行動及電力供應安全顧慮，而致各國政府仍持續興建燃煤電廠畫。

碳追蹤電力與公用事業部門主任範德尼恩（Catharina Hillenbrand Von Der Neyen）呼籲，各國政府應利用後疫情時代的激勵性支出，為永續能源系統奠定基礎。隨着太陽能、風力等再生能源價格持續下降，未來「不論在經濟或環保方面，燃煤發電都不會是明智選擇」。

© 2021 AFP