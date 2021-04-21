全球COVID-19死亡逾304萬例 確診1億4283萬多

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（法新社巴黎21日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間21日10時（台灣21日晚間6時），全球至少304萬6134人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少1億4283萬8730例確診。

疫情從2019年12月在中國爆發，迄今絕大多數感染者都已康復。但有些人在痊癒後數周甚至數個月內，仍持續感受到癥狀。

上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計，不包括俄羅斯、西班牙和英國等3國的統計單位其後提出的重新估算數據，且數據只是實際染疫總數的一部分，因為許多輕症或無癥狀患者一直未被檢測出。

全球20日通報新增1萬4019人病歿、78萬7411起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為巴西（3321死）、印度（2023死）與美國（750死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計56萬8470人病故、3179萬3048例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（37萬8003人喪生、1404萬3076例確診）、墨西哥（21萬3048人喪生、231萬1172例確診）、印度（18萬2553人喪生、1561萬6130 例確診）及英國（12萬7307人喪生、439萬3307例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，捷克是死亡率最高國家，每10萬人就有268人染疫喪命；接下來依序為匈牙利（265人）、波士尼亞-赫塞哥維納（245人）、蒙特內哥羅（229人）和保加利亞（222人）。

從區域來看，歐洲累計103萬3772死、4846萬6671例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計87萬3205死、2746萬4329例確診；美國和加拿大共計59萬2177死、3292萬9652例確診。

亞洲共計30萬3152死、2208萬89例確診；中東地區共計12萬4213死、740萬7425例確診；非洲共計11萬8586死、444萬8710例確診；大洋洲共計1029死、4萬1859例確診。

© 2021 AFP