全球COVID-19疫情逾1億1026萬確診 244萬多人病歿

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（法新社巴黎19日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間19日11時（台灣19日晚間7時），全球至少244萬1926人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少1億1026萬2590例確診。

疫情從2019年12月在中國爆發，迄今全球至少有6766萬6600人被認為已康復。

上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計，不包括俄羅斯、西班牙和英國等3國的統計單位其後提出的重新估算數據，且數據只是實際染疫總數的一部分，因為許多輕症或無癥狀患者一直未被檢測出來。

全球18日通報新增1萬1633人病歿、40萬3810起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為美國（2839死）、巴西（1367死）與墨西哥（1047死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計49萬3119人病故、2789萬5990例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（24萬3457人喪生、1003萬626例確診）、墨西哥（17萬8108人喪生、202萬2662例確診）、印度（15萬6111人喪生、1096萬3394例確診）及英國（11萬9387人喪生、408萬3242例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，比利時是死亡率最高國家，每10萬人就有188人染疫喪命；接下來依序為斯洛維尼亞（181人）、捷克（177人）、英國（176人）及義大利（157人）。

從區域來看，歐洲累計82萬1409死、3616萬5375例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計65萬2237死、2049 萬9718例確診；美國和加拿大共計51萬4606死、2873萬2459例確診。

亞洲共計25萬594死、1582萬3876例確診；中東地區共計10萬1809死、520萬9722例確診；非洲共計10萬324死、379萬9496例確診；大洋洲共計947死、3萬1946 例確診。（譯者：陳彥鈞）

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