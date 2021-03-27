全球COVID-19疫情逾1億2600萬確診 近277萬人病亡

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（法新社巴黎27日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間27日11時（台灣27日晚間7時），全球至少276萬8431人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少1億2607萬470例確診。

疫情從2019年12月在中國爆發，迄今絕大多數感染者都已康復。但有些人在痊癒後數周甚至數個月內，仍持續感受到癥狀。

上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計，不包括俄羅斯、西班牙和英國等3國的統計單位其後提出的重新估算數據，且數據只是實際染疫總數的一部分，因為許多輕症或無癥狀患者一直未被檢測出。

全球26日通報新增1萬2707人病歿、62萬8514起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為巴西（3650死）、美國（1700死）與法國（897死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計54萬8089人病故、3016萬408例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（30萬7112人喪生、1240萬4414例確診）、墨西哥（20萬862人喪生、221萬9845例確診）、印度（16萬1240人喪生、1190萬8910例確診）及英國（12萬6515人喪生、432萬5315例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，捷克是死亡率最高國家，每10萬人就有241人染疫喪命；接下來依序為匈牙利（202人）、比利時（197人）、蒙特內哥羅（196人）和斯洛維尼亞（193人）。

從區域來看，歐洲累計94萬748死、4268萬4165例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計76萬2817死、2424 萬7046例確診；美國和加拿大共計57萬901死、3111萬5226例確診。

亞洲共計26萬9068死、1746萬9561例確診；中東地區共計11萬2389死、635萬2100例確診；非洲共計11萬1532死、416萬6258例確診；大洋洲共計976死、3萬6123例確診。（譯者：陳彥鈞/核稿：曹宇帆）

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