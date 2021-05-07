全球COVID-19疫情逾1億5598萬確診 近326萬人病亡

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（法新社巴黎7日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間7日10時（台灣7日晚間6時），全球至少325萬8595人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少1億5598萬1070例確診。

疫情從2019年12月在中國爆發，迄今絕大多數感染者都已康復。但有些人在痊癒後數周甚至數個月內，仍持續感受到癥狀。

上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計，不包括俄羅斯、西班牙和英國等3國的統計單位其後提出的重新估算數據，且數據只是實際染疫總數的一部分，因為許多輕症或無癥狀患者一直未被檢測出。

全球6日通報新增1萬3956人病歿、85萬571起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為印度（3915死）、巴西（2550死）、美國（776死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計58萬64人病故、3260萬5023例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（41萬6949人喪生、1500萬3563例確診）、印度（23萬4083人喪生、2149萬1598例確診）、墨西哥（21萬8173人喪生、235萬8831例確診）及英國（12萬7583人喪生、442萬8553例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，匈牙利是死亡率最高國家，每10萬人就有293人染疫喪命；接下來依序為捷克（276人）、波士尼亞-赫塞哥維納（267人）、蒙特內哥羅（243人）及北馬其頓（242人）。

從區域來看，歐洲累計108萬6526死、5124萬3444例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計94萬3892死、2955萬7728例確診；美國和加拿大共計60萬4552死、3386萬7256例確診。

亞洲共計36萬5219死、2865萬88例確診；中東地區共計13萬3721死、800萬8076例確診；非洲共計12萬3625死、461萬526例確診；大洋洲共計1060死、4萬3956例確診。（譯者：陳彥鈞/核稿：曹宇帆）

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