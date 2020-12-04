全球COVID-19確診累計突破6500萬例

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（法新社巴黎4日電） 根據法新社彙整官方來源數據，截至格林威治標準時間4日7時50分，全球累計已有6508萬4394人確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），其中150萬4984人病歿。

擴大篩檢只是染疫人數增加的原因之一；歐洲和美國都面臨新一波重大疫情。

其中歐洲仍是目前確診病例數最多的地區，累計已有1900多萬人染疫，包含43萬人不治。歐洲52國過去一周合計新增將近170萬例確診，與前一周相當。

美國累計則已有1400萬多人染疫，佔全球總數的1/5；其中死亡達27萬6000例。且當地疫情仍以空前速度擴散，根據約翰霍普金斯大學（Johns HopkinsUniversity）統計，光是3日一天便新增21萬多例確診，創下單日新高紀錄。

美國和加拿大合計累計已有1450萬例確診，其中至少有28萬8705人病故。

拉丁美洲和加勒比海地區累計則有1330萬例確診，45萬3974例死亡。其次亞洲累計有1260萬例確診，19萬7559例死亡；中東累計340萬例確診，8萬163例死亡；非洲累計220萬例確診，5萬2825例死亡；大洋洲累計3萬388例確診，942例死亡。（譯者：張正芊/核稿：楊昭彥）

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