全球COVID-19確診超過1億82萬例 逾217萬人病歿

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（法新社巴黎28日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間28日11時（台灣28日晚間7時），全球至少217萬6000人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少1億82萬9870例確診。

疫情從2019年12月在中國爆發，迄今全球至少有6129萬8900人被認為已康復。

上述數據是依據各國衛生當局每日提供的統計，不包括俄羅斯、西班牙和英國等3國的統計單位其後提出的重新估算數據。且這只是實際感染總數的一部分，因為許多輕症或無癥狀患者一直未被檢測出。

全球27日通報新增1萬6585人病歿、58萬4147起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為美國（3618死）、英國（1725死）與墨西哥（1623死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計42萬9202人病故、2559萬8359例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（22萬161人喪生、899萬6876例確診）、印度（15萬3847人喪生、1070萬1193例確診）、墨西哥（15萬3639人喪生、180萬6849例確診）及英國（10萬1887人喪生、371萬5054例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，比利時是死亡率最高國家，每10萬人就有181人染疫喪命；接下來依序為斯洛維尼亞（165人）、英國（150人）、捷克（149人）及義大利（144人）。

從區域來看，歐洲累計71萬9737死、3273萬2486例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計58萬4064死、1849萬7558例確診；美國和加拿大共計44萬8711死、2635萬8475例確診。

亞洲共計23萬8186死、1506萬2139例確診；中東地區共計9萬6371死、465萬2436例確診；非洲共計8萬7986死、349萬5128例確診；大洋洲共計945死、3萬1656例確診。（譯者：張正芊）

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