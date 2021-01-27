全球COVID-19確診逾1億23萬例 將近216萬人病故

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（法新社巴黎27日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間27日11時（台灣27日晚間7時），全球至少215萬9155人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少1億23萬6600例確診。

疫情從2019年12月在中國爆發，迄今全球至少有6093萬3300人被認為已康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但這恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有癥狀或癥狀最嚴重的病例。

全球26日通報新增1萬8109人病歿、60萬4473起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為美國（4206死）、墨西哥（1743死）與英國（1631死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計42萬5227人病故、2544萬3876例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（21萬8878人喪生、893萬3356例確診）、印度（15萬3724人喪生、1068萬9527例確診）、墨西哥（15萬2016人喪生、178萬8905例確診）及英國（10萬162人喪生、368萬9746例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，比利時是死亡率最高國家，每10萬人就有180人染疫喪命；接下來依序為斯洛維尼亞（164人）、英國（148人）、捷克（147人）及義大利（143人）。

從區域來看，歐洲累計71萬3104死、3250萬9118例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計58萬125死、1836萬8250例確診；美國和加拿大共計44萬4589死、2619萬9885例確診。

亞洲共計23萬7275死、1501萬6736例確診；中東地區共計9萬6165死、463萬4408例確診；非洲共計8萬6952死、347萬6561例確診；大洋洲共計945死、3萬1645例確診。

© 2021 AFP