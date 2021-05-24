全球COVID-19確診逾1億6674萬例 超過346萬人病歿

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（法新社巴黎24日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間24日10時（台灣24日晚間6時），全球至少346萬5398人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少1億6674萬1960例確診。

疫情從2019年12月在中國爆發，迄今絕大多數感染者都已康復。但有些人在痊癒後數周甚至數個月內，仍持續感受到癥狀。

上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計，不包括其他統計單位其後提出的重新估算數據，且數據只是實際染疫總數的一部分，因為許多輕症或無癥狀患者一直未被檢測出。

世界衛生組織（WHO）表示，全球直接或間接因疫情死亡的人數可能遭「嚴重低估」，恐比官方通報的數字高出2到3倍。

全球23日通報新增8971人病歿、49萬3617起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為印度（4454死）、巴西（860死）、哥倫比亞（496死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計58萬9893人病故、3311萬7770例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（44萬9068人喪生、1608萬3258例確診）、印度（30萬3720人喪生、2675萬2447例確診）、墨西哥（22萬1647人喪生、239萬6604例確診）及英國（12萬7721人喪生、446萬2538例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，匈牙利是死亡率最高國家，每10萬人就有306人染疫喪命；接下來依序為捷克（280人）、波士尼亞-赫塞哥維納（278人）、北馬其頓（255人）和保加利亞（252人）。

從區域來看，歐洲累計112萬2934死、5244萬4389例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計100萬9016死、3189萬4421例確診；美國和加拿大共計61萬5117死、3447萬6257例確診。

亞洲共計44萬8446死、3469萬7467例確診；中東地區共計14萬354死、842萬847例確診；非洲共計12萬8437死、476萬1090例確診；大洋洲共計1094死、4萬7496例確診。

© 2021 AFP