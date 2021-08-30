全球COVID-19確診逾2億1634萬例 超過450萬人病歿

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（法新社巴黎30日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間30日10時（台灣30日晚間6時），全球至少450萬620人死於COVID-19（2019冠狀病毒疾病），至少2億1634萬4180例確診。

疫情從2019年12月在中國爆發，迄今絕大多數感染者都已康復。但有些人在痊癒後數周甚至數個月內，仍持續感受到癥狀。

上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計，不包括其他統計單位其後提出的重新估算數據，且數據只是實際染疫總數的一部分，因為許多輕症或無癥狀患者一直未被檢測出。

世界衛生組織（WHO）表示，全球直接或間接因疫情死亡的人數可能遭「嚴重低估」，恐比官方通報的數字高出2到3倍。

全球29日通報新增6952人病歿、44萬6872起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為俄羅斯（792死）、伊朗（669死）、印尼（568死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計63萬7539人病故、3879萬8963例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（57萬9308人喪生、2074萬1815例確診）、印度（43萬8210人喪生、3273萬7939例確診）、墨西哥（25萬8165人喪生、333萬5700例確診）及秘魯（19萬8167人喪生、214萬8419例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，秘魯是死亡率最高國家，每10萬人就有601人染疫喪命；接下來依序為匈牙利（311人）、波士尼亞-赫塞哥維納（298人）、捷克（284人）、北馬其頓（282人）、蒙特內哥羅（273人）。

從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計143萬6155死、4315萬8763例確診；歐洲累計124萬6809死、6289萬6600例確診；亞洲共計77萬5755死、4995萬1809例確診。

美國和加拿大共計66萬4439死、4028萬8517例確診；非洲共計19萬4830死、774萬8732例確診；中東地區共計18萬936死、1218萬1513例確診；大洋洲共計1696死、11萬8249例確診。

© 2021 AFP