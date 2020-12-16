全球COVID-19確診逾7346萬例 超過163萬人病故

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（法新社巴黎16日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間16日11時（台灣16日晚間7時），全球至少163萬6687人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少7346萬2340例確診。

疫情從去年12月在中國爆發，迄今全球至少有4720 萬2800人被認為已康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但這恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有癥狀或癥狀最嚴重的病例。

全球15日通報新增1萬3816人病歿、70萬9087起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為美國（2813死）、巴西（964死）與德國（952死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計30萬3867人病故、1672萬5039例確診，至少629萬8082人已康復。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（18萬2799人喪生、697萬34例確診）、印度（14萬4096人喪生、993萬2547 例確診）、墨西哥（11萬5099人喪生、126萬7202例確診）及義大利（6萬5857人喪生、187萬576例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，比利時是死亡率最高國家，每10萬人就有157人染疫喪命；接下來依序為秘魯（112人）、義大利（109人）、波士尼亞與赫塞哥維納（105人）、北馬其頓共和國（104人）。

從區域來看，歐洲累計49萬3165死、2274萬4336例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計47萬5226死、1418 萬7130例確診；美國和加拿大共計31萬7487死、1719萬8195例確診。

亞洲共計20萬7297死、1320萬6184例確診；中東地區共計8萬5505死、368萬5789例確診；非洲共計5萬7064死、241萬124例確診；大洋洲共計943死、3萬591例確診。

© 2020 AFP