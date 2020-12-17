全球COVID-19確診逾7419萬例 將近165萬人病故

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社巴黎17日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間17日11時（台灣17日晚間7時），全球至少164萬9927人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少7419萬5340例確診。

疫情從去年12月在中國爆發，迄今全球至少有4758 萬人被認為已康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但這恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有癥狀或癥狀最嚴重的病例。

全球16日通報新增1萬3886人病歿、72萬746起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為美國（3784死）、巴西（936死）與德國（698死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計30萬7512人病故、1698萬842例確診，至少629萬8082人已康復。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（18萬3735人喪生、704萬608例確診）、印度（14萬4451人喪生、995萬6557例確診）、墨西哥（11萬5769人喪生、127萬7499例確診）及義大利（6萬6537人喪生、188萬8144例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，比利時是死亡率最高國家，每10萬人就有158人染疫喪命；接下來依序為秘魯（112人）、義大利（110人）、波士尼亞與赫塞哥維納（107人）、斯洛維尼亞（105人）。

從區域來看，歐洲累計49萬8962死、2300萬9988例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計47萬7404死、1429 萬9617例確診；美國和加拿大共計32萬1256死、1746萬96例確診。

亞洲共計20萬8118死、1325萬7447例確診；中東地區共計8萬5841死、370萬6423例確診；非洲共計5萬7403死、243萬1140例確診；大洋洲共計943死、3萬634 例確診。

© 2020 AFP