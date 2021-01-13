全球COVID-19確診逾9157萬例 超過196萬人病故

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（法新社巴黎13日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間13日11時（台灣13日晚間7時），全球至少196萬3557人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少9157萬4350例確診。

疫情從2019年12月在中國爆發，迄今全球至少有5630萬6300人被認為已康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但這恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有癥狀或癥狀最嚴重的病例。

全球12日通報新增1萬7623人病歿、73萬7900起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為美國（4473死）、墨西哥（1314死）以及英國（1243死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計38萬821人病故、2284萬8706例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（20萬4690人喪生、819萬5637例確診）、印度（15萬1569人喪生、1049萬6367例確診）、墨西哥（13萬5682人喪生、155萬6028例確診）及英國（8萬3203人喪生、316萬4051例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，比利時是死亡率最高國家，每10萬人就有174人染疫喪命；接下來依序為斯洛維尼亞（147人）、波士尼亞與赫塞哥維納（133人）、義大利（132人）、捷克共和國（128人）。

從區域來看，歐洲累計63萬3955死、2948萬8840例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計53萬5974死、1672 萬7673例確診；美國和加拿大共計39萬8002死、2352萬1833例確診。

亞洲共計22萬7491死、1441萬8119例確診；中東地區共計9萬2648死、427萬6704例確診；非洲共計7萬4542死、310萬9781例確診；大洋洲共計945死、3萬1402例確診。

© 2021 AFP