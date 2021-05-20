全球COVID-19累計1億6480萬人染疫 近342萬人不治

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（法新社巴黎20日電） 經彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間20日10時（台灣20日晚間6時），全球至少341萬9488人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少1億6480萬5270例確診。

疫情從2019年12月在中國爆發迄今，絕大多數感染者都已康復。但有些人在痊癒後數周甚至數個月內，仍持續感受到癥狀。

上列數據是依據各國衛生當局每天提供的統計數字來計算，但不包括俄羅斯、西班牙和英國等3國統計單位其後提出的重新估算數據。且累計確診人數只是實際染疫人數的一部分，因為許多輕症或無癥狀患者一直未被檢測出。

全球19日通報新增1萬3774人病歿、64萬6174起確診病例。根據最新通報數據，新增病歿人數最多國家依序為印度（3874死）、巴西（2641死）和美國（648死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計已58萬7874人病故、3302萬6741例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（44萬1691人喪生、1581萬2055例確診）、印度（28萬7122人喪生、2577萬2440例確診）、墨西哥（22萬850人喪生、238萬7512例確診）及英國（12萬7694人喪生、445萬2527例確診）。

若依照染疫死亡人數占人口比例，匈牙利是死亡率最高國家，每10萬人就有304人染疫喪命；其次依序為捷克（280人）、波士尼亞-赫塞哥維納（277人）、北馬其頓（252人）及蒙特內哥羅（250人）。

從區域來看，歐洲累計111萬6560死、5253萬7114例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計99萬3635死、3128萬1754例確診；美國和加拿大共計61萬2920死、3436萬7074例確診。

亞洲共計42萬8996死、3352萬3606例確診；中東地區共計13萬9052死、832萬7964例確診；非洲共計12萬7246死、472萬903例確診；大洋洲共計1079死、4萬6856例確診。

© 2021 AFP