全球COVID-19超過1億907萬例確診 240萬多人病故

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（法新社巴黎16日電） 彙整官方數據後顯示，截至格林威治標準時間16日11時（台灣16日晚間7時），全球至少240萬8243人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少1億907萬4730例確診。

疫情從2019年12月在中國爆發迄今，全球至少有6687萬2700人被認為已康復。

上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計，不包括俄羅斯、西班牙和英國等3國的統計單位其後提出的重新估算數據，且數據只是實際染疫總數的一部分，因為許多輕症或無癥狀患者一直未被檢測出。

全球15日通報新增6743人病歿、27萬8225起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為美國（1009死）、西班牙（702死）、巴西與德國（皆528死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計48萬6332人病故、2769萬4647例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（23萬9773人喪生、986萬6710例確診）、墨西哥（17萬4657人喪生、199萬5892例確診）、印度（15萬5813人喪生、1092萬5710例確診）及英國（11萬7396人喪生、404萬7843例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，比利時是死亡率最高國家，每10萬人就有187人染疫喪命；接下來依序為斯洛維尼亞（179人）、英國（173人）、捷克（172人）及義大利（155人）。

從區域來看，歐洲累計80萬7971死、3568萬6022例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計64萬2657死、2021萬9831例確診；美國和加拿大共計50萬7641死、2852萬1174例確診。

亞洲共計24萬8948死、1572萬7936例確診；中東地區共計10萬1134死、512萬4728例確診；非洲共計9萬8946死、376萬3136例確診；大洋洲共計946死、3萬1910例確診。（譯者：張正芊）

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