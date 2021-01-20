全球COVID-19超過9600萬人染疫 死亡病例破205萬

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（法新社巴黎20日電） 彙整後的官方數據顯示，截至格林威治標準時間20日11時（台灣20日晚間7時），全球至少205萬8226人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少9614萬4670例確診。

上述數據是依據各國衛生當局每日提供的統計，不包括俄羅斯、西班牙和英國等3國的統計單位其後提出的重新估算數據。

全球19日通報新增1萬6132人病歿、63萬5378起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為美國（2482死）、英國（1610死）與墨西哥（1584死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計40萬1777人病故、2425萬4284例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（21萬1491人喪生、857萬3864例確診）、印度（15萬2718人喪生、1059萬5660例確診）、墨西哥（14萬2832人喪生、166萬8396例確診）及英國（9萬1470人喪生、346萬6849例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，比利時是死亡率最高國家，每10萬人就有177人染疫喪命；接下來依序為斯洛維尼亞（155人）、捷克（138人）及義大利（138人）。

從區域來看，歐洲累計67萬3461死、3107萬5580例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計55萬6362死、1757萬526例確診；美國和加拿大共計42萬8死、2497萬2772例確診。

亞洲共計23萬2321死、1472萬7049例確診；中東地區共計9萬4297死、445萬7288例確診；非洲共計8萬832死、330萬9904例確診；大洋洲共計945死、3萬1560例確診。

由於全球仍有大量較輕症或無癥狀感染者未被檢測出，上述確診數據只是實際感染總數的一部分。（譯者：張正芊）

© 2021 AFP