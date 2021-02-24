全球COVID-19逾1億1207萬例確診 超過248萬人病故

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（法新社巴黎24日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間24日11時（台灣24日晚間7時），全球至少248萬6116人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少1億1207萬9230例確診。

疫情從2019年12月在中國爆發，迄今全球至少有6780萬3500人被認為已康復。上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計，不包括俄羅斯、西班牙和英國等3國的統計單位其後提出的重新估算數據，且數據只是實際染疫總數的一部分，因為許多輕症或無癥狀患者一直未被檢測出。

全球23日通報新增1萬1665人病歿、41萬5997起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為美國（2306死）、巴西（1386死）與墨西哥（1273死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計50萬2681人病故、2826萬1619例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（24萬8529人喪生、1025萬7875例確診）、墨西哥（18萬1809人喪生、205萬2266例確診）、印度（15萬6567人喪生、1103萬176例確診）及英國（12萬1305人喪生、413萬4639例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，比利時是死亡率最高國家，每10萬人就有189人染疫喪命；接下來依序為捷克（184人）、斯洛維尼亞（182人）、英國（179人）及義大利（159人）。

從區域來看，歐洲累計83萬7871死、3686萬4119例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計66萬4682死、2090萬691例確診；美國和加拿大共計52萬4428死、2911萬2869例確診。

亞洲共計25萬3080死、1597萬7756例確診；中東地區共計10萬2941死、534萬4396例確診；非洲共計10萬2167死、384萬7262例確診；大洋洲共計947死、3萬2140 例確診。

© 2021 AFP