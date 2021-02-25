全球COVID-19逾1億1251萬例確診 249萬多人病故

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（法新社巴黎25日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間25日11時（台灣25日晚間7時），全球至少249萬8003人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少1億1251萬2890例確診。

疫情從2019年12月在中國爆發，迄今全球至少有6905萬2600人被認為已康復。

上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計數字來計算，不包括俄羅斯、西班牙和英國等3國統計單位其後提出的重新估算數據；且累計確診人數只是實際染疫人數的一部分，因為許多輕症或無癥狀患者一直未被檢測出。

全球24日通報新增1萬1141人病歿、43萬2248起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為美國（2337死）、巴西（1428死）和墨西哥（1006死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計50萬5899人病故、2833萬6188例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（24萬9957人喪生、1032萬4463例確診）、墨西哥（18萬2815人喪生、206萬908例確診）、印度（15萬6705人喪生、1104萬6914例確診）及英國（12萬1747人喪生、414萬4577例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，比利時是死亡率最高國家，每10萬人就有190人染疫喪命；接下來依序為捷克（185人）、斯洛維尼亞（183人）、英國（179人）及義大利（160人）。

從區域來看，歐洲累計84萬1428死、3703萬2495例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計66萬7824死、2100 萬8411例確診；美國和加拿大共計52萬7688死、2919萬374例確診。

亞洲共計25萬4426死、1601萬6016例確診；中東地區共計10萬3221死、537萬6239例確診；非洲共計10萬2468死、385萬7182例確診；大洋洲共計948死、3萬2173例確診。

© 2021 AFP