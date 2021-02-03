全球COVID-19逾1億382萬例確診 超過225萬人病故

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（法新社巴黎3日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間3日11時（台灣3日晚間7時），全球至少225萬3813人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少1億382萬7020例確診。

疫情從2019年12月在中國爆發，迄今全球至少有6319萬5000人被認為已康復。

上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計，不包括俄羅斯、西班牙和英國等3國統計單位其後提出的重新估算數據，且數據只是實際染疫總數的一部分，因為許多輕症或無癥狀患者一直未被檢測出。

全球2日通報新增1萬5406人病歿、49萬708起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為美國（3673死）、英國（1449死）與巴西（1210死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計44萬6901人病故、2643萬5696例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（22萬6309人喪生、928萬3418例確診）、墨西哥（15萬9533人喪生、187萬4092例確診）、印度（15萬4596人喪生、1077萬7284例確診）及英國（10萬8013人喪生、385萬2623例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，比利時是死亡率最高國家，每10萬人就有183人染疫喪命；接下來依序為斯洛維尼亞（170人）、英國（159人）、捷克（156人）及義大利（148人）。

從區域來看，歐洲累計75萬1095死、3379萬4433例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計60萬2222死、1908 萬5319例確診；美國和加拿大共計46萬7114死、2722萬2113例確診。

亞洲共計24萬1939死、1530萬2625例確診；中東地區共計9萬8134死、479萬2618例確診；非洲共計9萬2364死、359萬8193例確診；大洋洲共計945死、3萬1723例確診。

© 2021 AFP