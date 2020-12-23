全球COVID-19逾7799萬例確診 超過171萬人病故

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（法新社巴黎23日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間23日11時（台灣23日晚間7時），全球至少171萬8209人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少7799萬2300例確診。

疫情從去年12月在中國爆發，迄今全球至少有4948 萬1100人被認為已康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但這恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有癥狀或癥狀最嚴重的病例。

全球22日通報新增1萬4037人病歿、68萬6758起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為美國（3030死）、巴西（968死）與德國（962死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計32萬2849人病故、1823萬7190例確診，至少629萬8082人已康復。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（18萬8259人喪生、731萬8821例確診）、印度（14萬6444人喪生、1009萬9066例確診）、墨西哥（11萬9495人喪生、133萬8426例確診）及義大利（6萬9842人喪生、197萬7370例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，比利時是死亡率最高國家，每10萬人就有162人染疫喪命；其次依序為斯洛維尼亞（116人）、波士尼亞-赫塞哥維納（116人）、義大利（116人）與秘魯（113人）。

從區域來看，歐洲累計52萬9976死、2448萬5509例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計48萬9366死、1482 萬7483例確診；美國和加拿大共計33萬7248死、1875萬7054例確診。

亞洲共計21萬2715死、1352萬6275例確診；中東地區共計8萬7702死、381萬6525例確診；非洲共計6萬258 死、254萬8663例確診；大洋洲共計944死、3萬792例確診。

© 2020 AFP