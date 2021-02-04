全臉與雙手移植成功第一人 22歲男子車禍餘生

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（法新社華盛頓3日電） 醫療團隊今天宣布，美國新澤西州1名車禍重傷的22歲男子接受臉部和雙手移植後，手術成功，為全球首例。

迪米歐（Joe DiMeo）2018年7月夜班下班開車回家時，因為睡着導致車輛翻覆接着爆炸，身體超過80%遭受3級灼傷。

儘管他被路人救回一命，但深受重傷，包括手指切除、臉部嚴重傷疤、失去上唇與眼皮，影響視力以及進行正常和獨立生活的能力。

他待在醫院燒燙傷病房4個月，多次接受移植以及救命的輸血，之後藉醫療誘導昏迷了近2個半月。

但迪米歐在記者會上表示，他現在有「生命的第2次機會」，話語中也充滿對未來的希望。他說，「隧道盡頭總是有光，永不放棄」。

他的移植手術是由紐約大學朗格尼醫學中心（NYU Langone Health）負責，使用先進的3D列印技術，在2020年8月15日進行手術，有96名醫療照護人員組成的團隊參與，歷時約23小時完成。

領導手術的朗格尼醫學中心臉部移植計畫（Face Transplant Program）主任、外科醫師羅德里格斯（Eduardo Rodriguez）表示：「我們所有人都同意喬（迪米歐）是完美的病人，他是我看過最有動力的病患。」（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）

© 2021 AFP