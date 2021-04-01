全英音樂獎入圍名單女歌手風光 韓天團BTS寫歷史

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（法新社倫敦31日電） 女性歌手無疑是今天2021年全英音樂獎入圍名單中的最大贏家，在壓軸的最佳年度專輯獎5個名額中搶下4席。而防彈少年團則改寫歷史，成為第一個獲全英音樂獎提名的韓國團體。

全英音樂獎（Brit Awards）史上首度有4名女歌手同時入圍這項壓軸大獎，一改去年這個獎項入圍者清一色都是男性所引發的批評。

英國唱作俱佳的杜娃黎波（Dua Lipa）剛憑「流行先鋒」（Future Nostalgia）在葛萊美獎頒獎典禮抱走最佳流行演唱專輯獎，如今要問鼎全英音樂獎最佳年度專輯獎。

25歲的杜娃黎波本屆還入圍另外兩座獎，包括最佳女演唱人獎，夯曲 Physical也一舉入圍最佳單曲獎。

除了杜娃黎波，新生代歌手兼詩人Arlo Parks、靈魂歌手Celeste、饒舌雙人組 Young T & Bugsey以及製作人喬柯瑞（Joel Corry）也都各入圍3項，最為風光。

流行歌手亞莉安娜（Ariana Grande）、怪奇比莉（Billie Eilish）、卡蒂B（Cardi B）、麥莉希拉（Miley Cyrus）以及泰勒絲（Taylor Swift）入圍最佳國際女歌手獎。

布魯斯史普林斯汀（Bruce Springsteen）、淘氣阿甘（Childish Gambino）、威肯（The Weeknd）、溫馴高角羚樂團（Tame Impala）以及Burna Boy入圍最佳國際男歌手獎。

韓國超人氣男團防彈少年團（BTS）今年首度入圍全英音樂獎，將爭取國際團體獎榮譽；出身英國偶像團體「1世代」（One Direction）的哈利史泰爾斯（Harry Styles）則將以單曲 Watermelon Sugar角逐最佳英國單曲獎的肯定。

獎落誰家將於5月11日於倫敦O2體育館（O2 Arena）舉行的頒獎典禮揭曉。2019冠狀病毒疾病（COVID-19 ）疫情影響，頒獎典禮將以什麼形式舉行目前還不清楚。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳政一）

© 2021 AFP