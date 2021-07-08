兩利空夾擊 亞股多數收黑

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（法新社香港8日電） 由於美國聯邦準備理事會（Fed）示意可能因通貨膨脹而改變貨幣政策，加上投資人持續擔憂中國當局對科技業巨擘的打壓，亞洲股市今天收盤大多下跌。

聯準會昨天表示，隨着美國經濟從2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情衝擊復蘇，物價上漲在意料之中，但通膨漲幅確實高於預期。

根據聯準會公布的6月政策會議紀錄，官員表示，若這樣的情況持續下去，美國央行有必要準備好縮減大規模支持經濟措施的規模。

不過，會議紀錄並未指出央行政策即將逆轉，這也與聯準會主席鮑爾（Jay Powell）發言透露的立場一致。鮑爾的言論並未引發市場震蕩。

美國股市投資人似乎準備好拋開通膨疑慮，或至少暫時如此。三大指數昨天小漲作收，其中標普500和那斯達克指數皆再攀新高。

納維里爾和合夥人（Navellier & Associates）董事長納維里爾（Louis Navellier）昨天在投資人報告當中指出：「雖然花了一些時間，但聯準會終於承認通膨力量正在增強。」

華爾街股市昨天的強勁表現，為亞洲股市今天走勢提供一些助力。不過，東京股市收盤下跌0.8%，原因是日本政府為打擊染疫人數激增，準備實施新一度「緊急事態宣言」。

然而，雪梨股市今天收高0.2%，投資人顯然未受澳洲最大城市雪梨可能延長防疫封鎖措施的消息影響。

上海股市則收低0.8%，香港股市更重挫2.9%，寫下連續7個交易日收黑。北京依國安理由做出震撼決定，將中國熱門叫車應用程式（app）滴滴出行從網路平台下架，引發投資人擔憂北京可能對原先被視為碰不得的企業採取更廣泛的監管行動。

首爾和新加坡股市今天收盤皆下挫1%，馬尼拉、曼谷、吉隆坡和雅加達股市也全都收跌。但台北和威靈頓股市收紅。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）

© 2021 AFP