兩大藥廠延遲供應疫苗 歐盟執委會主席催促交貨

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（法新社布魯塞爾26日電） 製藥公司因為疫苗延遲交貨，與歐洲聯盟執行委員會關係緊繃，歐盟執委會主席範德賴恩（Ursula von der Leyen）今天表示，疫苗製造商「必須交貨」。

範德賴恩參加線上版世界經濟論壇（World Economic Forum）時，透過直播視訊表示：「歐洲投資數十億歐元，協助研發全球首批2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗。」

她說：「現在，這些公司必須交貨。它們必須履行義務。」

英國和瑞典合資製藥大廠阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）和美國輝瑞大藥廠（Pfizer）都已宣布會延遲供貨給歐盟，歐盟執委會正要求這兩家藥廠給個交代。

由於歐盟擔心藥廠可能將歐盟預先購買的疫苗，賣給出價更高的歐盟以外國家，因此要求藥廠在向歐盟以外國家出口疫苗前，必須先通知當局。

範德賴恩在發表演說時強調此舉，並稱「我們將設立疫苗出口透明機制」，「確保」藥廠履行它們與歐盟的合約義務。

此外，拉脫維亞外交部長林克維奇斯（Edgars Rinkevics）今天表示，如果阿斯特捷利康沒有兌現按時供應疫苗的承諾，歐盟成員國可能會控告阿斯特捷利康違約。

© 2021 AFP