兩女性將領獲拜登提名 將接美軍兩司令部

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（法新社華盛頓9日電） 美軍將再有第2、第3位女性擔任要職，因為美國總統拜登已經宣布，提名兩名女性將領，分別接掌運輸司令部、南方司令部。

空軍上將範歐沃斯特（Jacqueline Van Ovost）被提名接掌運輸司令部（USTRANSCOM），她是目前美軍中，唯一的女性四星上將。四星上將是美軍最高位階。

三星陸軍中將李察遜（Laura Richardson）則被提名為南方司令部（SOUTHCOM）司令，職責範圍含整個中美洲和拉丁美洲，她同時也將獲晉陞為四星上將。

如果聯邦參議院批准這兩起人事案，範歐沃斯特和李察遜將成為繼2018年退役的北方司令部（Northern Command, NORTHCOM）司令羅賓遜（Lori Robinson）之後，美軍史上第2位和第3位領導作戰司令部的女性。

拜登昨天在白宮發表簡短演說介紹這兩名女性將領，他說：「這兩名女性的軍職生涯都顯示她們有無與倫比的能力、正直，及報效國家的心。」

他補充說：「今天是國際婦女節，我們需要看到並認知這些女性所取得的突破性成就。」

美軍有11個司令部，全部都是由四星將領負責領導。

「紐約時報」（The New York Times）上個月即報導說，美國國防部早在去年就已經決定提名範歐沃斯特和李察遜。

但據紐約時報報導，提名之所以延後到去年11月總統大選過後才宣布，是因為當時的國防部長艾斯培（Mark Esper）擔心，時任總統的川普會因為性別的問題而反對提名這兩名將領。

© 2021 AFP