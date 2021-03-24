兩年4度大選 尼坦雅胡政黨可望奪下最多席

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（法新社耶路撒冷23日電） 以色列今天舉行2年內第4度大選，總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）所屬的右翼聯合黨（Likud Party）可望奪下最多席次，卻無法保證將能掌握多數優勢。

可能發生變化的出口民調預測，尼坦雅胡順利籌組右翼聯盟的唯一途徑，是和他過去的門徒、如今已疏遠的班奈特（Naftali Bennett）達成協議，而後者並未排除加入反對尼坦雅胡陣營的可能。

尼坦雅胡已連續掌權12年，是以色列史上執政最久的領袖，也是第一個因刑事指控受審的在任總理。尼坦雅胡去年遭到正式起訴，然而針對一連串貪腐指控，他一概否認犯行。

71歲的尼坦雅胡以唯一能夠引領國家安度諸多安全和外交挑戰的全球性政治家之姿再度角逐連任，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗高接種率和去年與4個阿拉伯國家實現關係正常化，成為他的選戰主軸。

尼坦雅胡雖將出口民調預測結果稱作是右翼和其所屬聯合黨的「巨大勝利」，仍可能無法擺脫他多年來一直無法組成一個穩定多數政府的困擾。

以色列國會有120席，調查顯示，聯合黨可望拿下31或32席，若加上他的右翼、宗教盟友，尼坦雅胡可望掌握50席。

假如這些預測反映出最終結果，若尼坦雅胡同意與百萬富翁、宗教民族主義者班奈特達成協議，那麼他將有可能享有61席過半優勢。

然而，尼坦雅胡的主要競爭對手、中間派未來黨（Yesh Atid）的拉皮德（Yair Lapid）則聲稱反尼坦雅胡陣營將邁向享有多數優勢之路。

曾是黃金時段人氣主播的拉皮德說：「截至目前，尼坦雅胡沒拿到61席。」

他對大批支持者說：「我今晚開始與『改革』陣營的部分成員進行對話。我們將竭盡全力，在以色列組建一個明智的政府。」（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）

© 2021 AFP