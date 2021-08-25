兩度年度最佳教練巴登霍澤 傳同意公鹿合約續留

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（法新社密爾瓦基24日電） 兩度獲選為美國職籃NBA年度最佳教練的巴登霍澤（Mike Budenholzer），在率密爾瓦基公鹿奪冠後，據傳同意公鹿開出的合約，將續留到2024-25球季。

體育電視頻道ESPN今晚報導指出，52歲的巴登霍澤同意續約3年，而他現在的合約還剩下1年，因此他將續掌公鹿兵符，直到2025年夏季。

巴登霍澤已經帶領公鹿3個球季，他在公鹿的前兩個球季，都讓球隊的戰績排在東區第1，但2019年公鹿在分區冠軍賽不敵多倫多暴龍，2020年則是在季後賽次輪敗給邁阿密熱火。

今年，公鹿例行賽戰績排在東區第3，但他們在東區的季後賽接連贏過熱火、布魯克林籃網、亞特蘭大老鷹，並在總冠軍賽逆轉擊敗鳳凰城太陽，拿下本季的總冠軍。

巴登霍澤為公鹿掌舵期間，球隊例行賽戰績162勝65敗，季後賽則有31勝17敗的成績。在聖安東尼奧馬刺總教練波波維奇（Gregg Popovich）身邊擔任助理教練17年，隨隊拿下4座總冠軍後，他2013年至2018年間，在老鷹擔任主帥，例行賽戰績213勝197敗，季後賽則是17勝22敗。

2015年在老鷹時，及2019年在公鹿時，巴登霍澤兩度獲選為年度最佳總教練。

公鹿今年在「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）搶眼表現的帶領下，繼賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）1971年率隊奪冠後，再一次拿下NBA總冠軍。

© 2021 AFP