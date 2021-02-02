兩澳媒指華裔商人周澤榮效力中共 被控誹謗判賠

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（法新社雪梨2日電） 澳洲聯邦法官今天諭令兩家澳洲媒體公司支付59萬澳元給澳籍華裔商人周澤榮作為賠償，因為這兩家媒體在報導中指稱他暗地效力中國共產黨，報導含有「誹謗內容」。

周澤榮擁有澳洲公民身分，名下持有總部位於中國廣州的僑鑫集團，主要從事地產開發業務。

聯邦法官裁決，九號娛樂集團（Nine Entertainment）和澳洲廣播公司（ABC）在2017年有關周澤榮的調查報導中，違反了澳洲嚴格的誹謗法。

法官諭令兩家媒體支付59萬澳元，並撤下指稱周澤榮替中國共產黨中央統一戰線工作部的報導；這個組織專門在海外促進中共的利益。

九號娛樂集團和澳洲廣播公司報導還提到，周澤榮為了「促進中國利益」而賄賂地方政治人物，並稱周澤榮曾涉入賄賂時任聯合國大會主席艾希（John Ashe）的計畫。

美國檢方指控艾希從中國商人手上收受逾100萬美元賄款，但在結案之前，安地卡及巴布達（Antigua and Barbuda）籍的艾希就於2016年逝世。

周澤榮否認這些指控，並以名譽受損為由要求賠償。聯邦法官並未裁決這些指控是否屬實，但同意報導含有「誹謗內容」。

當初報導刊登時，引發大眾關注中國在澳洲的影響力運作，澳洲後來於2018年通過對抗外國干預及間諜的相關法案。

九號娛樂集團和澳洲廣播公司在聯合聲明中表示，他們對裁決「深感失望」，並說這項裁決將「進一步對國內媒體自由造成寒蟬效應」。

© 2021 AFP