八哥逃出阿富汗獲第二鳥生 學法語成使館吉祥物

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社杜拜6日電） 一名阿富汗女孩在逃離武裝組織塔利班政權時帶着一隻八哥鳥，這隻鳥在法國駐阿拉伯聯合大公國大使宅邸找到新的安身之處，學會用法語「你好」（bonjour）打招呼，還交了女友。

阿富汗女孩阿莉亞（Alia，化名）帶着愛鳥「啾吉」（Juji），「精疲力竭」地抵達阿聯達夫拉（Al-Dhafra）空軍基地；法國駐阿聯大使夏泰爾（Xavier Chatel）說，他深深被阿莉亞感動。

夏泰爾在一連串推文中敘述，阿莉亞得知，由於「衛生因素」，她不能帶着愛鳥繼續前往法國，為此傷心落淚。

他寫道：「她在喀布爾機場克服萬難，要帶這隻珍愛的小傢夥同行。」

「她默默哭泣，我深受感動。我答應在官邸照顧並餵養這隻鳥。她隨時都能來探望它、把它領回。我永遠不會忘記她感激至極的模樣。」

夏泰爾說，啾吉如今已經交了「女朋友」，是一隻每天都會來探望它的鴿子，且在一番「循循善誘」下，啾吉總算會用法語說「你好」。夏泰爾形容，那一刻「直擊我心」。

他寫道：「人在巴黎的鳥主人阿莉亞今天在推特上找到了我。她很高興看到鳥兒受到如此照顧。」

夏泰爾說：「她希望我教啾吉法語。阿莉亞，你的鳥兒已經成了使館吉祥物，但它在這裡等你，如果可以，有朝一日我會親自帶它去找你。」

© 2021 AFP