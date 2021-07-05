八村壘入選東奧日本男籃 還將任開幕式掌旗官

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（法新社東京5日電） 日本奧會今天宣布，美國職籃NBA的非裔日籍球星八村壘將擔任東京奧運日本代表團掌旗官。目前東奧開幕典禮尚不確定會否開放觀眾進場。

日本奧林匹克委員會（JOC）今天公布，由23歲的八村壘與22歲的女子角力選手須崎優衣，共同出任7月23日開幕典禮的日本代表隊掌旗官。

隨外界對新冠疫情升溫的擔憂日增，東奧組委會已表示要重新思考限制奧運活動的現場觀眾人數，已減少感染風險。

八村壘在聲明裡說：「我很榮幸能有機會，能讓每位日本同胞看到我為日本代表隊效力、與隊友在賽場並肩作戰，讓籃球乃至整個本屆賽會更有熱情。」

日本籃球協會今天宣布東京奧運日本男籃代表隊12 人名單，包括NBA球星八村壘與渡邊雄太等人。

八村壘出生於日本富山縣，父親是西非國家貝南人、母親是日本人。他2019年在NBA選秀會上以首輪第9順位被華盛頓巫師選入，成為日本首位在NBA選秀會第一輪中選的球員。

須崎優衣是日本女子50公斤級角力選手，出生於千葉縣，是JOC創立培育運動員的菁英學院（Elite Academy）所栽培的選手，2017年與2018年在世界角力錦標賽二連霸。

© 2021 AFP