公羊贏得超級盃 庫普2次達陣獲選MVP

（法新社洛杉磯13日電） 靠庫普（Cooper Kupp）的關鍵達陣，NFL公羊取得超前分，並以23比20擊敗孟加拉虎，隊史第2度贏得超級盃，今天兩次達陣的庫普也獲選為最有價值球員（MVP）。

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職業美式足球聯盟NFL超級盃（Super Bowl）今天在SoFi體育場（SoFi Stadium）進行，這次的比賽前，洛杉磯公羊（Los Angeles Rams）僅於1999年球季、球隊還是聖路易公羊的時代，贏過1次超級盃，辛辛那提孟加拉虎（Cincinnati Bengals）則是從未在超級盃拿下勝利。

國家聯會冠軍公羊此役在上半場兩度靠四分衛史塔福（Matthew Stafford）傳球達陣，以13比10領先美國聯會冠軍孟加拉虎，但公羊明星接球員貝克漢二世（Odell Beckham Jr.）於第2節的進攻中，在無身體接觸的情況下倒地，並於隊友攙扶下提前離場，成為球隊爭冠一大利空。

第3節孟加拉虎在四分衛巴羅（Joe Burrow）傳球下，希金斯（Tee Higgins）接球達陣，加上踢球員麥佛遜（Evan McPherson）先是在這次進攻的加踢得手，隨後又射門成功，讓球隊一舉超前，並將領先擴大到20比13。

靠踢球員蓋伊（Matt Gay）射門得手緊咬比數的公羊，在前3節打完時以4分落後，第4節再靠史塔福與陣中頭號接球員庫普（Cooper Kupp）聯手完成達陣，加上蓋伊加踢也順利取分，最終23比20險勝孟加拉虎，贏得隊史第2座超級盃冠軍。

本季以145次接球、1947碼、16次接球達陣，勇奪「3冠王」而獲選最佳進攻球員的接球員庫普，今天兩度接球達陣，幫助公羊取得領先，並成功贏得超級盃，這讓他獲選為本屆超級盃的最有價值球員。

在公羊慶祝勝利的時刻，陣中華裔安全衛遲友駿（Taylor Rapp）也向女友求婚成功，在今天「雙喜臨門」。

© 2022 AFP