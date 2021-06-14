公鹿對籃網扳成平手 字母哥：全隊準備再贏兩場

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社密爾瓦基13日電） 美國職籃NBA密爾瓦基公鹿「字母哥」安特托昆博今天繳出34分、12籃板，助球隊終場107比96擊敗布魯克林籃網，在東區季後賽次輪扳成2比2平手。字母哥表示全隊準備延續氣勢取勝。

「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）說：「大家看就知道，我真的很以隊友為榮，我們一直一起奮戰。我們蓄勢待發，準備多贏兩場。」

安特托昆博打出本季後賽個人最佳表現，全場26投14中，光在第3節就為公鹿攻下12分，公鹿當時掌控了戰局，最後連續在主場獲勝，7戰4勝制系列賽取得2比2 平手。兩隊15日將移師布魯克林打第5戰。

公鹿的密道頓（Khris Middleton）今天挹注19分；哈勒戴（Jrue Holiday）和塔克（P.J Tucker）各得14分、13分；從板凳出發的福布斯（Bryn Forbes）貢獻10分。

籃網方面，杜蘭特（Kevin Durant）也繳出28分、13籃板雙十，但在厄文（Kyrie Irving）第2節腳傷退場後，全隊進攻火力大減。

厄文上場17分鐘11投5中，拿下11分，傷退後就沒再上場。同隊的哈登（James Harden）在系列賽首戰只打43秒就因右腿筋受傷退場，之後3場都高掛免戰牌。

© 2021 AFP