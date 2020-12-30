公鹿轟垮熱火 締造單場29記三分球紀錄

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社邁阿密29日電） 美國職籃NBA密爾瓦基公鹿今天144比97轟垮地主邁阿密熱火，公鹿瘋狂砍進29記三分球，則是締造NBA單場投進最多三分球的紀錄。

上季NBA東區季後賽次輪，頭號種子公鹿不敵熱火，只能眼睜睜看着熱火一度打進總冠軍賽。今天公鹿不讓憾事重演，在熱火巴特勒（Jimmy Butler）因傷缺陣的情況下，一路壓着熱火打，且最多領先達51分，最終輕鬆拿下勝利。

過去NBA單場砍進最多三分球的球隊是休士頓火箭，他們在2019年4月7日對上鳳凰城太陽的比賽中，投進27個三分球。今天梅瑞爾（Sam Merrill）在第4節比賽剩下6分7秒時，砍進公鹿破紀錄的單場第28個三分球，福布斯（Bryn Forbes）則在終場前3分30秒投進公鹿這場比賽第29個三分球。

公鹿今天13名球員都有出賽，其中12人都曾投進三分球，僅連兩年獲選年度最有價值球員（MVP）殊榮的「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）兩投皆墨，沒有三分球命中的紀錄。

哈勒戴（Jrue Holiday）今天砍進公鹿最多的6記三分球（10投6中），攻下全隊次高24分，密道頓（Khris Middleton）投進4個三分球（5投4中），搶下全隊最多的25分。

公鹿今天13名球員都有得分紀錄，其中7人達兩位數，包括迪文森索（Donte DiVincenzo）砍進5個三分球拿下17分、羅培茲（Brook Lopez）投進3記三分球獲得14分，但球隊「大當家」安特托昆博只獲9分。

哈勒戴錶示：「老實說，我們只是認真的打球。」

公鹿前場比賽110比130，不敵主場的紐約尼克，今天贏球，避免連敗。

哈勒戴說：「上一場在紐約的比賽，我們沒有打出我們想展現的樣子。」

今天公鹿首節就轟下46分，並一度領先熱火多達24 分，一路打來不曾落後，也讓比賽勝負毫無懸念。

公鹿隊史單場砍進多三分球的紀錄，是在2018年11 月4日對上沙加緬度國王時締造的，當時他們投進了22記三分球。

至於熱火，最多曾單場砍進24記三分球。

© 2020 AFP