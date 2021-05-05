公鹿連兩戰擊敗籃網 連5季闖進季後賽

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（法新社密爾瓦基4日電） 「字母哥」安特托昆博今天獨得36分，讓美國職籃NBA密爾瓦基公鹿124比118擊敗布魯克林籃網，連兩場對戰都獲勝，連5季闖進季後賽。

公鹿2日主場在安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）轟下49分帶領下，以117比114險勝籃網，今天他們又靠安特托昆博拿出單場36分的強勢演出，在第4節逆轉獲勝。

這場東區雙雄正面交鋒的重量級好戲打來毫無冷場，東區排名第3的公鹿首節僅以34比33領先東區第2的籃網。上半場結束時，公鹿也只以66比58領先8分。下半場開打後，籃網在第3節打出36比26攻勢，讓公鹿在第4 節開打前反以92比94落後2分，末節公鹿一度97比103落後，但他們此時打出一波18比1的猛烈攻勢翻轉戰局，並因此得以連5年闖進季後賽。

公鹿今天贏球，戰績提升到41勝24敗，位居東區第3，但確定能闖進季後賽。先前已取得季後賽門票的籃網，今天輸球後的戰績變成43勝23敗，仍居東區第2，目前兩隊間剩下1.5場勝差。

安特托昆博今天有36分12籃板的雙十成績；密道頓（Khris Middleton）、哈勒戴（Jrue Holiday）都為公鹿貢獻23分；從板凳出發的福布斯（Bryn Forbes）攻下14分；迪文森索（Donte DiVincenzo）有10分15籃板的雙十表現。

籃網的厄文（Kyrie Irving）、杜蘭特（Kevin Durant）分別攻下38分、32分；哈里斯（Joe Harris）進帳12分；葛林（Jeff Green）和替補的詹姆斯（Mike James）都獲10分。

籃網三巨頭之一的哈登（James Harden），此役因腿筋傷勢持續缺陣。

© 2021 AFP