公鹿隊睽違50年奪NBA總冠軍 安特托昆博母國希臘大肆慶祝

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（法新社雅典21日電） 美國職籃NBA密爾瓦基公鹿相隔50年後再次奪下NBA總冠軍，「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）轟下全場最高50分，他的母國希臘舉國歡慶。

26歲的安特托昆博出生於雅典郊區塞波利亞（Sepolia）一個貧窮家庭，如今他站上世界籃球最高殿堂NBA，獲選為總冠軍戰MVP，他的希臘同胞無不對他讚不絕口。

希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）在推特發文表示：「安特托昆博了不起！希臘人民到處大肆慶祝！」

希臘外長鄧迪亞斯（Nikos Dendias）發推文說：「恭喜安特托昆博與公鹿贏得NBA總冠軍，還拿下MVP。恭喜！」

希臘主要在野黨激進左派聯盟（Syriza）黨魁齊普拉斯（Alexis Tsipras）在臉書發文說：「從塞波利亞一間小公寓出身，登上世界巔峰。」

「孩子的雙親來到希臘追求更好的生活，用原則、價值和理想養育他們長大成人。你們身為希臘人是我們的榮幸（包括你的胞兄塔納西斯在內，雖然他因為隔離缺席總冠軍賽）。」

塔納西斯（Thanasis Antetokounmpo）同樣效力於公鹿隊。

根據當地媒體報導，安特托昆博和他的家人24日將抵達雅典度假。

安特托昆博對希臘記者開玩笑說，他預期到時候會有10萬人在機場迎接他。

© 2021 AFP